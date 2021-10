"Campeona del mundo se ofrece para entrenar", así financia Lara su próximo mundial de Muay Thai

Una agenda de campeonato que ha volado por los aires ahora que no tiene financiación. “A mí me gustaría poder dedicarme cien por cien a entrenar, como los futbolistas profesionales”, dice Lara. Pero la situación se ha complicado. En sus modalidades los patrocinadores no suelen ofrecer dinero, ofrecen productos que a Lara no le resuelven el problema.