Carlos Creus, el gaditano que cotiza en el Nasdaq y que controla su satélite desde La Línea

R: No. No ejercí porque no me gustó para nada, así que lo que hice fue acabar mi carrera de Ciencias Económicas en Ginebra y postulé para un aprendizaje en las Naciones Unidas. Yo hablaba muchos idiomas y tenía una buena base tecnológica gracias a una gran vocación por los ordenadores desde muy joven, así que en la ONU tuve la oportunidad de trabajar con los equipos que lanzarían el World Wide Web en Ginebra. Es la mayor invención tras la creación de Internet.