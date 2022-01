Carmen, la depresión a los 19 años: "Yo solo quería estar en mi habitación, no quería ni salir de la cama"

Carmen tiene 19 años es estudiante y en tan solo mes y medio que lleva de terapia su vida ha dado un giro radical. Su día a día era estar metida en una cama, solo quería dormir y pasar el día en su habitación sin relacionarse con nadie. Todo era negativo cuando realmente todo lo que estaba a su alrededor era positivo, pero ella no quería verlo.

Asegura que se dio cuenta hace mucho tiempo de que necesitaba ayuda, de que no estaba bien y que se encontraba en un pozo del que ni si quiera ella sabía cómo podía salir o sí, pero no quería dar el paso. “Para la gente ir al psicólogo es de no estar bien y de ser cobarde” nos cuenta Carmen.