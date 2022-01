La carta de Félix, con 101 años, a los Reyes Magos: "Que todo siga igual, menos lo del virus"

"Queridos Reyes Magos..." y Félix Inocente, de 101 años , se queda pensado unos minutos. Paloma, trabajadora de la residencia Marín García en Cazorla donde está interno, le intenta ayudar. "¿Qué quieres que te traigan?". Y aquí empieza una lista de todo aquello que no necesita: un chaleco nuevo, unos calcetines de lana, otro bastón... "Ya tengo, ya tengo, ya tengo"... repite Félix una y otra vez.

"No está acostumbrado a pedir", dice Paloma. La vida de Félix no ha sido fácil. Ganadero y vigilante forestal, su vida ha estado vinculada a la sierra de su pueblo, Cazorla, en Jaén, donde siempre ha vivido. Entonces a los Reyes Magos no se le pedía nada, traían lo que podían.