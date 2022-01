Un coche acaba cayendo sobre el tejado de una vivienda en Granada cuando intenta aparcar

Una mitad del coche lo sujeta la ladera, la otra se apoya en el tejado de la vivienda de Encarna, una vecina de la Rábita, en Granada, que todavía no se cree que tenga aparcado un coche sobre su casa. "Cuando cayó yo estaba trabajando en el invernadero y me llamaron por teléfono para contármelo", explica Encarna. Así que salió corriendo para ver lo que no podía creer.