El 'CIS andaluz' dispara a casi 16 puntos la ventaja del PP sobre el PSOE de cara a unas elecciones

Preguntados sobre si creen que el actual candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, lo haría mejor que Moreno si fuera jefe del Ejecutivo, un 8,2 por ciento de los andaluces considera que sí frente a un 56,3 por ciento que dice que no, mientras que un 35,5 por ciento no sabe o no contesta o dice no conocerlo.