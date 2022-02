Un cliente de un supermercado de Sevilla le hace una compra de 300 euros a una mujer que pedía en la puerta

“A mi me suena su cara, pero muy habitual no es, yo conozco a mis clientes”, cuenta a NIUS Merchi. El protagonista de esta historia entró en el supermercado vestido con un pantalón a juego con una chaqueta azul y unas botas de seguridad. “No te lo imagines como alguien vestido de marcas ni nada de eso, era un trabajador”, asegura.

Primero entró, hizo su compra y, a la salida, le dijo a la mujer, con mucha pena, que no llevaba nada encima. La señora, de unos 40 años, muy conocida por los trabajadores del supermercado, le dijo que no se preocupara. Al rato, el hombre volvió y le preguntó qué era lo que necesitaba. Ella le pidió aceite y muslos de pollo. La conversación entre ellos se alargó mientras él insistía en que entrara y comprara todo lo que quisiera. Algo a lo que ella se negó.

Entonces él entró, y llenó cinco cestas de alimentos. “Era una gran compra, desde verduras, frutas, carne, pescado… puso de todo” , asegura Merchi, que le cobró en la caja. Pagó con tarjeta de crédito y le dejó las bolsas de comida a la mujer. “A mi solo me salía llorar”, dice, al ver los ojos brillantes por la emoción de quien lo iba recibir, que se ponía la mano en el pecho y le hablaba de que era para ella. No se lo podía creer.

“Yo he contado la historia en las redes porque me quedé con ganas de darle las gracias”, cuenta Merchi. “Me sentí afortunada por presenciar algo así. Sigo creyendo en la humanidad. Ese hombre lo hizo sin esperar nada a cambio, estoy segura. Pero yo me di cuenta y quiero agradecérselo”.