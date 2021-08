Calesas eléctricas en vez de coches de caballos: la propuesta para Córdoba que no arranca en Sevilla

Para Manuel Navarro, portavoz de la Asociación de Coches de Caballos de Sevilla, esta propuesta es fruto del desconocimiento: “ Estas asociaciones demuestran que no saben cómo funciona la actividad de los coches de caballos . En Sevilla es diferente. Por ejemplo, nosotros limpiamos los puestos de espera con unas mangueras que pone el ayuntamiento y tenemos unas bolsas en los coches para recoger los excrementos de los caballos, por lo que la calle no se ensucia. El centro de la ciudad ya es sostenible, porque nos encargamos de hacerlo posible nosotros mismos”. Este tipo de actividades las regulan los ayuntamientos locales, por lo que en cada ciudad se puede vivir una circunstancia bien distinta .

Sobre los problemas de salud que pueden sufrir los caballos, Navarro los niega: “Mucha gente aprovecha cualquier circunstancia para hacer una foto y dejarnos mal. Dicen que este verano se desmayó un caballo en el Puente Romano de Córdoba; yo no he visto desmayarse un caballo en mi vida . Aquí, en Sevilla, hace años el Ayuntamiento se equivocó y puso un adoquín que deslizaban las herraduras de los caballos. La gente hacía fotos cuando algún animal se resbalaba y caía al suelo, pero nadie sabía que fue un error de la Administración”.

Manuel no teme porque una propuesta como la de Córdoba llegue a Sevilla. Dice encontrarse tranquilo, tanto él como el resto de cocheros sevillanos. Sus compañeros de Córdoba, relata, sí se encuentran preocupados: “Aunque esto es solo una propuesta, no es agradable. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con ellos para mostrar nuestra solidaridad con su situación y, si hace falta, nos plantaremos con nuestros coches en Córdoba ”.

Otro de los puntos que Navarro ha destacado cuando ha sido preguntado por este diario es que, si su negocio se prohíbe "por los motivos que habitualmente se exponen", sentenciará muchas otras actividades: "Eliminar los coches de caballo en el centro de Sevilla supondría eliminarlos también de la Feria o de las patrullas de policía. No creo que nadie esté pensando en una Feria de Sevilla sin sus coches de caballos . Si las condiciones de trabajo de los animales están aseguradas, no existe ningún problema".



La propuesta de las asociaciones cordobesas no ha pasado desapercibida en redes sociales, y no solo en Córdoba. Las reacciones de los internautas, como era de esperar, no han sido unánimes: algunos tildaban de necesaria la idea, sobre todo por el cuidado animal; sus contrarios, que la idea carecía de sentido; y por último, otro grupo que optaba por regular las condiciones de trabajo de los caballos.