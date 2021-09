Un coleccionista de Sevilla se ofrece para conseguir autógrafos de famosos por encargo

Ha mirado cara a cara a los hombres y mujeres más famosos del planeta: Robert de Niro, Maradona, Bruce Springsteen ... pero la fama le asusta y no quiere dar su nombre. Es uno de los coleccionistas de autógrafos más importantes de España, vive en Sevilla y ahora acepta encargos .

El precio por encargo depende del famoso. “No es lo mismo Joaquín del Betis que está aquí en Sevilla que Madonna ”, nos explica. No todos son posibles, pero todos los encargos se quedan en cartera a la espera de por conseguirlos algún día.

Rendirse no es una palabra válida para un coleccionista de autógrafos como él. Llegó a esperar 13 horas y media para conseguir el de Bruce Springsteen . “Es uno de mis artistas favoritos”, confiesa, y ya tiene cinco autógrafos del Boss. Una de las últimas veces solo tuve que esperar 35 minutos para conseguirlo.

Cuando le preguntamos por el autógrafo al que más cariño le tiene, no duda: Jacquelin Smith . uno de los ángeles de Charlie auténticos de los que siempre ha sido un gran admirador. Lo consiguió en un viaje a Estados Unidos. Ha estado en Londres, Chicago, Nueva York, Los Ángeles… “Cuando viajo a un sitio siempre miro las carteleras”, explica. Se refiere a las carteleras de los teatros porque ese es otros de los sitios más habituales para conseguir autógrafos.

Sin embargo un verdadero coleccionista no se mueve por el dinero. “Yo no vendo ningún autógrafo que no tenga repetido”, confiesa… pero tiene tantos repetidos que ha creado una página web donde vende algunos de ellos. Entre sus repetidos vemos a Mario Casas por 39 euros, Susan Sarandon por 59, Cristiano Ronaldo por 50, Usain Bolt por 120, Antonio Resines por 20 euros o una camiseta de Iniesta con su firma por 350.