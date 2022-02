Un colegio entero se viste de superhéroes en Almería para dar la bienvenida a Súper Rocío

Durante semanas, todos los alumnos del colegio María Cacho Castrillo guardaron un enorme secreto. En total, 380 niños y niñas de Turre , en Almería, que no le dijeron ni a sus padres lo que estaban preparando: una gran fiesta de bienvenida para Rocío, su compañera de clase que tuvo que dejar el colegio hace ahora un año.

Todo empezó en un recreo el curso pasado. Rocío, de 11 años , se notó unas pequeñas manchas en la piel. Ese mismo día dejó el centro sin saber que no volvería durante varios meses. "Su padre vino al colegio a decírnoslo y todos nos echamos a llorar", recuerda ahora Rocío Martínez, jefa de estudios del colegio.Tenía "bichitos en la piel", como la propia Rocío bautizó su enfermedad, y ahora se iba a combatirlos.

No podía ir al colegio, pero "sacó las mismas buenas notas de siempre", dice la jefa de estudios que conoce a Rocío desde que entró al centro con tres años. Todo el tiempo que estuvo fuera colocaron sobre su mesa vacía un ordenador y mediante una cámara web no se perdía una sola lección, aunque la última de todas no se la esperaba.