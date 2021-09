Comer gratis todo el año, el sorteo de un restaurante de Huelva para saldar deudas

Ahora, busca salir adelante lo antes posible pagando lo que debe, sobre todo del alquiler. "Me dieron un ultimátum hasta el 31 de octubre y si no consigo el dinero, tengo que abandonar este local ", admite. Así que se le ocurrió la idea del sorteo para impulsar su negocio, darle visibilidad y captar más clientes porque necesita incrementar los ingresos de forma rápida.

De momento, la idea ha atraído ya a muchos que han reservado su mesa. Aunque el sorteo lo publicaron el martes, ya esta misma semana se han visto obligados a paralizar las reservas telefónicas porque no pueden atenderlas todas. “Ha sido una locura. Ya los fines de semana anteriores tuve que dejar en la puerta hasta 20 o 30 personas que no pudieron entrar porque no había hueco”, reconoce. Incluso después de dar “doble servicio” en una misma mesa.