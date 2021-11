El comité de expertos propondrá nuevas restricciones ante la "tendencia clara ascendente" del coronavirus en Andalucía

En cualquier caso, según ha argumentado Aguirre, "partimos de una premisa", la de que "tenemos una presión asistencial baja, que nos tranquiliza", pero también "vemos una tendencia clara ascendente de la incidencia acumulada" del Covid-19 en Andalucía, que, por ahora, "no lleva aparejado un gran aumento de la presión asistencial", aunque, según ha previsto el consejero, irá "aumentando poco a poco".

Una de las medidas que estudia la Junta es la obligatoriedad de contar con un carné que acredite la vacunación contra el Covid para poder acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, y posiblemente a "eventos multitudinarios y actividades floklorico deportivas", recordando Aguirre que, en su momento, el Gobierno andaluz ya pretendió su implantación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la denegó, al no tener entonces toda la población andaluza acceso a la vacunación, "pero ahora mismo en Andalucía el que no se ha vacunado es porque no ha querido", según ha subrayado.