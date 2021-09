Una concejala del PP de Moguer desea la muerte de Sánchez y horas después pide disculpas

El vídeo, que ha recorrido las redes muy rápido, empieza con Pancho lamentando el importe de la factura de la luz. Su indignación va en aumento en cada palabra: "Sánchez te estás pasando tres calles. ¡Dimite ya! Que no te queremos. Estoy harta de todos ustedes, de todo este socialismo malo y de este comunismo malo. Solo habéis traído pobreza. Me tenéis endemoniada. ¡Mala ruina os venga!".

Horas después, la concejala del PP en Moguer ha rectificado a través de su cuenta de Facebook, donde ha publicado el siguiente texto: "Pido disculpas. Quiero pedir perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidos por un video que hoy he subido a las redes sociales con motivo de la subida de la luz y que ya he retirado. Somos una familia más de los miles de españoles que lo estamos pasando mal y el recibo de la luz cada vez que llega a nuestras casas supone un susto y un esfuerzo económico para todos. Ello no quita que me haya excedido en mi crítica hacia otros adversarios políticos con palabras malsonantes que en ningún momento debemos de pronunciar ninguno. Pero, como humanos que somos, a veces nos equivocamos y este ha sido mi caso. Desde el respeto que le tengo a mi pueblo, a la política, a las personas y al Partido al que represento como Concejala del PP en Moguer, pido disculpas".