Conmoción en Huelva por la muerte del piloto de 14 años Hugo Millán

No solo el mundo del motociclismo internacional está mostrando en las redes sus condolencias a los familiares y amigos, también lo hacen numerosas personalidades de diferentes ámbitos.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, difundió la dura noticia por las redes sociales: “Cuánta tristeza, qué dolor. Una de las líneas más duras que tengo que escribir. Jamás pensé que me tocaría despedir a Hugo Millán en unas circunstancias que no fueran su partida a un campeonato. Hugo era alegría, superación, fuerza y bondad. Es muy injusto que con solo 14 años se haya marchado. Lo único que me reconforta es que se ha ido realizando su pasión, el motociclismo. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. D.E.P.”