Cuatro días sin poder salir de casa a causa de las inundaciones provocadas por el temporal en Sevilla

Tanto es así que en este edificio de 7 plantas viven 146 familias , muchos de los cuales son personas mayores y familias con hijos pequeños que están viendo cómo desde hace cuatro días no pueden salir de sus viviendas porque no funcionan los ascensores ya que la comunidad se ha visto obligada a cortar los generadores de luz para evitar que el agua pueda dañarlos.

Según explican los afectados, la red de saneamiento municipal se colapsa en ese punto al no poder recoger todo el agua que deja la lluvia. "El problema principal es que las tuberías no se han modificado desde hace más de 30 años cuando apenas había unas cuantas viviendas aquí. Pero hace 10 años se empezaron a construir miles de edificios más y las cañerías no soportan esa demanda", denuncia Raúl Santiago, portavoz de los propietarios.

Es el caso de María. Le quedan pocos días para dar a luz y ya tenía todo preparado en el sótano de su vivienda para el feliz acontecimiento. "Ahora no me queda nada, ni ropa ni cuna, nada. Solo he podido recuperar unos patucos y un peluche al que no sé si podré quitarle todo el barro acumulado", dice entre lágrimas.