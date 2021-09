Daniel Botella, arqueólogo: "El Hércules niño hallado en Lucena estaría muy cotizado en el mercado negro"

¿Por qué es tan preciada la escultura? Por su valor económico. “Es una suerte que este vecino haya entregado esta pieza. No son nada frecuentes de encontrar y están muy cotizadas en el mercado negro del arte. Sin duda, estos hallazgos dignifican el valor histórico de Lucena”, reconoce Daniel Botella a NIUS.

Se trata de una escultura particular. En primer lugar, porque fue esculpida en arenisca . En circunstancias normales, se hubiera echado mano del mármol. Este detalle nos dice muchas cosas: “Seguramente, quien compró o encargó la pieza no podía costearse una de mármol . Sin embargo, el Hércules niño es una exquisitez técnica muy alta en su ejecución. Es una pieza maravillosa”, destaca con entusiasmo el arqueólogo lucentino.

En el siglo I, Lucena no destacaba como una población grande. Se tienen evidencias de que estaba habitada, pero pertenecía a Astigi, antigua ciudad romana y actual Écija (Sevilla). A juicio de Daniel Botella, estas piezas podían comprarse por dos motivos: por cuestiones decorativas, para hacer más bello un lugar, y para distinguirse. Adquirir una figura de esta calidad era un esfuerzo importante por mostrar riqueza y superioridad frente al resto de los vecinos de la villa. Quien la encargó, quería sentirse importante.

No obstante, estos lotes han perdido “el 50%” de su valor: “Estas piezas fueron halladas fuera de contexto. Es decir, no fueron encontradas por medio de una excavación regulada. Por lo tanto, por mucho que investiguemos, no lograremos detallar su procedencia y período cronológico”, asegura Daniel Botella. Es cierto que, por sus características, las piezas podrían tener su origen en la antigua villa romana de Pajaritos, en la zona de Campo de Aras.