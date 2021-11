David, el donante anónimo con síndrome de Down, ya prepara más juguetes para el hospital de Almería

El niño que donó sus juguetes favoritos al Hospital de Torrecárdenas en Almería ya tiene nombre. Se llama David, tiene 13 años y un corazón que no cabe en este artículo. Su madre es quien mejor lo sabe. “De pequeño en el parque si bajaba con un trompo y los niños no tenían trompo, me hacía comprarles uno a ellos ”, dice Cristina de la Plata. Si no lo hacía lloraba de pena por sus amigos.