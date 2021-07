Denuncia una agresión homófoba en una playa canina de Málaga: "Acércate maricón, que te voy a matar"

“Le pedí que lo entendieran y justo en ese momento me soltó un cabezazo en la cara y me dijo maricón!”, explica. Cogió un ladrillo de la arena por si lo volvía a agredir y entonces el hombre se puso más violento. “'Qué vas a hacer, maricón, me vas a pegar' y agarró una piedra más grande. Al mismo tiempo, no paraban de insultarlo y lo amenazaron de muerte. Hasta el amigo que lo acompañaba le llegó a decir: "Por 200 euros te pincho yo a ti, maricón". Recuerda vivir momentos de mucha tensión hasta que vieron que los amigos de Jaime llamaron a la policía: "Entonces, recogieron y se fueron”.