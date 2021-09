Tras la pista de un reloj de sol romano para descubrir si existe un gran yacimiento en Espejo

Encontrar restos del yacimiento. Ese es el cometido de Salsum, la empresa encargada de confirmar si el suelo de Espejo esconde restos de la gran villa romana localizada a las afueras de la antigua ciudad de Uccubi (Espejo).



Antonio Criado, director de proyectos de la empresa Salsum ha asegurado en declaraciones a NIUS que se encuentran desarrollando sus trabajos alejados de toda la polémica que envuelve a este caso: "Hemos realizado una prospección a pie además de varios sondeos y todos han dado el mismo resultado: negativo" además Criado ha asegurado "hemos encontrado restos que parecen haber sido traídos desde otros lugares y colocados al borde del camino".



Con respecto a si existe o no yacimiento Criado afirma: "en los sondeos que yo he realizado los resultados son negativos, no obstante no puedo garantizar que 10 o 15 metros en otra parcela no sondeada puedan aparecer". Con respecto al reloj encontrado concluye: "dudo mucho que el reloj apareciese ahí, tan limpio y bien conservado".