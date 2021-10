Andalucía no renovará a 8.000 sanitarios contratados como refuerzo durante la pandemia

Uno de ellos es Javier López, un joven natural de Jaén que, según relata a NIUS, fue contratado hace seis meses como enfermero de refuerzo COVID en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Su contrato cumple el día 29, así que a partir del sábado, Javier se queda sin trabajo. "A un día y medio de quedarme sin trabajo no me han comunicado nada, así que no parece que me vayan a renovar", cuenta este joven, quien confiesa que se abre ahora para él un horizonte de incertidumbre: "Mi familia ya está preocupada de nuevo, porque piensan, como yo, que lo mejor para mí va a ser volver a buscar trabajo en el extranjero". Javier pasó varios meses trabajando como sanitario en Londres hasta que por fin llegó el momento que esperaba: "Me llamaron para trabajar en este hospital, tan cerca de casa y de mi familia, que no me lo pensé". Hoy, está más cerca que nunca de deshacer el camino.