A prisión una mujer y su amante por intentar matar al marido de ella de un disparo en Sevilla

La víctima circulaba en su ciclomotor cuando recibió un disparo. Fue trasladado al hospital en estado muy grave, pero vivió, para sorpresa de los que habían intentado acabar con su vida. El hombre, contó a los agentes que no sabía quién le había disparado y aseguraba no tener ningún motivo para estos hechos.



En el trascurso de la investigación los agentes pudieron determinar que la mujer de la víctima, mantenía una relación sentimental paralela a su matrimonio, con un hombre al que hacía pasar por su primo, centrándose la línea de investigación en torno a estas dos personas, y pudiendo constatar que habían ideado un plan para acabar con la vida de este, que llevaron a cabo cuando le dispararon con una escopeta en el pecho al ir conduciendo su ciclomotor, quedando malherido. Ante el fracaso de acabar con la vida de esta persona diseñaron otro intento que no llegó a su fin gracias a la actuación policial.