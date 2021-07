Detenido por irrumpir en casa de su expareja y amordazarla para secuestrarla en Almería

La obsesión por el control sobre su ex pareja no paraba. Hasta se plantó en casa de ella de madrugada, en Almería, quebrantando la orden de alejamiento que tiene en vigor. Allí la maniató y la amordazó para llevársela contra su voluntad hasta el domicilio de él. Ella no le abrió la puerta, lo hizo el hijo que tienen en común, que también ha sido detenido.