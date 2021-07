Encuentran al guacamayo 'Paco' robado en Utrera encima de un cable de alta tensión y no hay quien lo baje

Nunca imaginaron que el final sería tan complicado: "Esto parece una película". Se desplazaron desde Utrera hasta el municipio de Dos Hermanas, y ahí está, posado en un cable de alta tensión. “Desde que nos vio está gritando, ‘papá, papá’, pero no baja”, cuenta a NIUS Lorena, hija del propietario de la tienda. Creen que como no está acostumbrado a volar, subió asustado y ahora “tan débil le dará miedo bajar”, dice.

Han estado en la zona, llamándolo, hasta las doce de la noche para volver a primera hora de la mañana, y hasta el momento sigue en el mismo lugar. La familia ha pedido ayuda a los bomberos pero “unos nos dicen que no tienen grúa con esta altura y, los del otro pueblo, que hasta que no corten los cables de alta tensión no pueden hacer nada”, explica angustiada.