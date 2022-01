"Ángel transitaba por la Avenida de la Constitución , a la altura de Hacienda", cuando descubrió el talón en el suelo y decidió recogerlo. Se trataba de un cheque al portador e inmediatamente avisó a las autoridades para que se hiciesen cargo de él. Eligió ese camino y no el de intentar cobrar el dinero.

Tal y como siguen relatando los agentes, ellos fueron los que comprobaron que "no hubiera denuncia por robo o extravío". Y no la había, por lo que creen que el dueño del documento bancario "aún no se ha dado cuenta" de su pérdida, mientras iba caminando por la ciudad.