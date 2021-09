Juan Manuel Muñoz, arqueólogo: "Estoy seguro de que hubo seres humanos en la Cueva Blanca"

Para el arqueólogo, este descubrimiento es una “buenísima” noticia y la Junta de Andalucía no debe “solo conservarlo, sino protegerlo y acercarlo a los ciudadanos”: “Una maravilla como esta no se puede perder. Es una de las pocas herencias que nos queda de nuestro pasado primitivo en este mundo tan globalizado y despersonalizado ”, reflexiona.

Uno de los debates en torno a la cueva es si fue habitada o no por el ser humano. Por el momento, las primeras investigaciones no han dejado ver que fuera así. Pero se sigue estudiando. Cualquier señal, lo que sea, podría certificar que nuestros antepasados estuvieron habitando la recién descubierta caverna.

Para Juan Manuel no es importante porque también se trata de un “gran monumento arquitectónico”. En la entrevista realizada por este diario, el arqueólogo malagueño se ha mostrado muy entusiasmado con lo especial que es la cueva y la necesidad de que se abra al público “para admirarla” .

Juan Manuel lamenta que ya no se pueda volver a aquel yacimiento, también muy importante, y cuenta que arriesgó su propia vida para ver su interior: “Fue en los años 70. Estaba viendo con mis propios ojos restos del ser humano en la zona que se encuentra la actual cueva. Pero cuando llegué ya había explosivos para dinamitar la caverna, y me arriesgué a quedarme dentro”. Asegura que en el mismo complejo calizo hay varias cuevas de la misma condición. Los restos que se estudiaron en el Hoyo de la Mina están en el Museo de Málaga.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, aseguró que el Gobierno andaluz se encargará de proteger la cueva independientemente de que se hallen o no restos arqueológicos. En relación a esto último, Muñoz Gambero piensa que no podemos conformarnos con unas primeras exploraciones: “Tienen que abrir la cueva a los técnicos, estudiarla a fondo y analizar verdaderamente que no haya restos arqueológicos”.