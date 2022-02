Daniel Fopiani, un escritor en la Marina: "La Isla de Alborán es un escenario perfecto para una novela negra"

Daniel Fopiani es sargento de Infantería de Marina

Acaba de publicar la novela 'El corazón de los ahogados', un thriller ambientado en la Isla de Alborán

Se llama Daniel Fopiani y no tiene ni idea de dónde le viene el apellido italiano... Y eso que este gaditano de 31 años ha viajado por medio mundo desde que se alistó en el Ejército con 18 años. Sargento de Infantería de Marina y escritor según el horario, Daniel acaba de publicar El corazón de los ahogados, una novela ambientada en la Isla de Alborán donde estuvo de comisión en 2009. Un thriller que viaja entre el mundo militar y el drama de la inmigración, con un claro homenaje a Agatha Christie y que ha cautivado a la crítica.

Pregunta: ¿En qué momento exacto nace la idea de El corazón de los ahogados?

Respuesta: La primera vez que estuve en Alborán fue en 2009 y como ya era un lector experimentado no pude evitar relacionar ese pequeño trozo de tierra con la isla original de Los diez negritos. Por eso yo sabía que si alguna vez escribía sobre la Isla de Alborán tenía que hacerlos relacionándolo con una de las novelas más conocidas de Agatha Christie, una de mis autoras preferidas de joven.

Pero ha sido 11 años más tarde cuando me he atrevido a hacerlo porque por aquel entonces tenía 19 años y era consciente de que tenía que seguir trabajando, seguir mejorando, depurando mi narrativa para poder hacer el homenaje que merece una autora de tal calibre. Como también he homenajeado al cuerpo que me ha visto crecer: la Infantería de Marina y acercarla a la sociedad de alguna manera.

P: ¿Por qué de todos los lugares del mundo que has visitado elegiste la Isla de Alborán?

R: Diría que es un escenario perfecto para una novela negra ya que en esa porción de tierra abandonada en medio del Mediterráneo se encuentra además del faro, un cementerio de tres tumbas y una ruta subterránea que cruza la isla de punta a punta. El hecho de estar conviviendo allí 10 militares durante tantos días rodeados solo de agua lo convierte en un escenario ideal.

P: ¿La Isla de Alborán que conociste y la que escribiste en qué se diferencian?

R: Se diferencian muy poco porque me he preocupado mucho de comprobar que todos los detalles que iba repartiendo por toda la novela fuesen fieles a la realidad. De hecho, en los agradecimientos nombro a dos de los compañeros que estaban allí destacados y que me han estado asesorado durante todo el proceso de escritura.

P: ¿Te sientes más escritor militar o más militar escritor?

R: Realmente ambos oficios los llevo compaginando con profesionalidad hasta el día de hoy y espero seguir haciéndolo así durante el resto de mi trayectoria. Es cierto que por temporalidad fui antes escritor porque escribí las primeras historias con 15 o 16 años.

P: ¿Cómo han recibido tus compañeros militares el libro?

R: Tengo la suerte de haber recibido comentario de compañeros y de mandos militares y me hace muy feliz ver que se sienten reflejados: el trabajo rutinario, la jerga militar, el uso de armamento... en este caso parece ser que he sabido reflejarlo con acierto porque me dan la enhorabuena por esa labor que persigo de acercar nuestro oficio a la sociedad.

P: ¿Cuál es tu próxima misión como escritor? ¿y como militar?