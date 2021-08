Estabilizado el incendio en Villaharta, que se quedó a 40 metros de las casas

El fuego se declaraba en la tarde de ayer sobre las 20:00 horas entre los municipios cordobeses de Villaharta y Pozoblanco cerca de la carretera CO-6410. No fue hasta 45 minutos más tarde cuando las llamas cercaron el municipio de Villaharta. Emergencias 112 Andalucía recibió más de 50 llamadas en pocos minutos.



La virulencia de las llamas y la rápida propagación debido a la ola de calor, llevó a Emergencias 112 a recomendar a los vecinos que cerrasen puertas y ventanas, y evitasen salir a la calle si no era estrictamente necesario. Ha sido una noche muy larga en Villaharta ya que las llamas se han quedado a penas a 40 metros de las casas aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Se cree que el origen del incendio pudo ser un rayo, ya que la ola de calor trajo consigo tormentas a la provincia de Córdoba.