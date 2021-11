Una pastelería de Sevilla expone un belén erótico con figuras en forma de penes y vaginas

La polémica no ha tardado en saltar de la calle Cuna a las redes a través de decenas de comentarios, foto incluida, calificando de mal gusto la exposición del Nacimiento, en el que están representados San José, la Virgen María y el Niño Jesús, pero con forma de genitales .

No es la primera polémica que rodea a esta tienda que hace tan solo unos meses tuvo que pagar una multa de 5.000 euros porque el diseño de su fachada no era legal ni había sido autorizado. El color rosa chillón del que habían pintado la tienda por fuera no respetaba las normas de urbanismo del centro histórico de Sevilla.