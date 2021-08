Expulsa de su chiringuito en Granada a un cliente que robó a un vendedor ambulante: "Me miró y lo creí"

El cliente pidió que 'Ibu' se acercara para ver los productos que vendía entre las mesas. Hasta aquí todo parecía normal. Minutos más tarde, el mismo hombre, llamó al propietario pidiendo que echara al vendedor porque le estaba molestando. Le sorprendió la petición porque conocen al vendedor desde que era pequeño y nunca ha tenido un conflicto con nadie. Se acercó a Ibu para ver qué había ocurrido: "Me miró y me dijo, Ángel confía en mi, me ha robado, se ha guardado un reloj en su bolsa", cuenta a NIUS Ángel Barbero.



En ese momento, el propietario le preguntó al cliente que si no había sustraído el reloj que enseñara su bolsa. La reacción de este ya le hizo sospechar. Se mostró indignado por no creerlo a él y sí al vendedor. Tras la insistencia, y viendo que el hecho ya no pasaba desapercibido para los clientes de las mesas cercanas, el señor, mostró la bolsa.