Una familia busca techo y trabajo tras cerrar su bar por la covid: "Llevamos un mes viviendo en el coche"

El problema de esta ayuda, lamenta Lucía, es que la gente no se fía: “Hemos ido con el papel que certifica la ayuda por más de cinco pueblos. Los propietarios no confían en nosotros, porque no somos los pagadores, o directamente nos dicen que si ingresan esa ayuda al alquiler tendrían que declararlo a Hacienda y no quieren hacerlo”. En Armilla hay tres inmobiliarias, pero una de ellas solo vende inmuebles, la otra no tiene nada para ofrecerles y la tercera está cerrada por vacaciones, cuenta el padre de familia.