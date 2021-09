Una familia de Cádiz duerme desde hace 45 días en el suelo de su bar: "Si no abrimos nos quedamos en la calle"

La familia no tiene dinero para comprar género para poder abrir el bar, pero si no lo abren no podrán generar el dinero que necesitan para acceder a una vivienda digna. "El dueño del local nos está ayudando, no podemos quejarnos, pero sí nos ha dicho que no podemos vivir aquí, que o abrimos o tenemos que darle las llaves", afirma Mari Ángeles.



Pepa Fernández Vidal, de la asociación Amigas del Sur, cuenta a NIUS que está ayudando a Mari Ángeles en lo que puede, en su caso, con comida. "Desde la pandemia se han triplicado las solicitudes de ayuda y casi no llegamos", comenta.