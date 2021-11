La familia de Paqui, desaparecida en Huelva hace diez días, pide medios para buscarla

Paquí salió a cenar el martes 26 de octubre con Enrique y nada se sabe de ellos. Según la familia habían quedado para ir a algún pueblo de Huelva pero con la intención de volver a casa tras la cita, como siempre. Esta vez no ha sido así. No volvió a dormir ni tampoco acudió a su lugar de trabajo a la mañana siguiente. Los teléfonos a los que no han parado de llamar no dan respuesta, aparecen apagados.