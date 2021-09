Familiares de la bebé fallecida en Málaga piden justicia en una concentración: “Nos han quitado la vida”

“No la miraron bien, no lo hicieron”, asegura Carmen Florencio, madre de Valentina, quien pide que se esclarezca lo ocurrido. "En total fuimos ocho veces en cinco días, cada día nos decían una cosa distinta", relata. El inmenso dolor por la pérdida queda reflejado en los gritos de impotencia y rabia al reclamar justicia por la pequeña. "Me han dejado vacía, no tengo nada dentro de mi ser, solo quiero llorar y llorar, por favor que miren bien a los niños que van a un hospital", dice Esther Beza, la abuela materna entre sollozos.