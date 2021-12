Casi un millar de familias cenarán esta Nochebuena en Málaga gracias a la solidaridad

Entre los perfiles de quienes se van a beneficiar de esta cena se encuentran numerosas familias que comen gracias a la solidaridad. Es el caso de Carmen , quien a sus 61 años no se imagina su vida sin estas donaciones. Hace siete años que se separó de su marido y desde entonces sobrevive con los doscientos euros que éste le deja de pensión . "Con el dinero que cojo no puedo ni tan siquiera pagarme los medicamentos que necesito para varias enfermedades que padezco", lamenta.

En la cola encontramos también a Emilio. Siempre ha trabajado de cuidador, hasta que el coronavirus le dejó sin trabajo. Esto le ha llevado a tener que volver a casa de su padre, quien con su pensión no puede más que pagar los gastos, porque también tiene que ayudar a otros de sus hijos. "Tenemos el lavabo roto, la lavadora, pero no contamos con recursos para arreglarlos", Esta cena navideña será una gran ayuda para unas navidades que, sin recursos, no tiene colores alegres ni cánticos.