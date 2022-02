José Antonio, el farmacéutico que lleva un año siendo el cajero de Cútar en Málaga

Todo empezó el año pasado... o quizás no. Quizás todo empezó hace muchos, muchos años, cuando José Antonio Colino era solo un crío y se iba a la sede del Banco Central de Andújar en Jaén para ver trabajar a su padre. Allí le ayudaba con las letras de cambio, los recibos de hoy, que por aquel entonces se tramitaban quincenalmente.

Estaba escrito que José Antonio trabajaría en un banco, "pero a mi me gustaba la sanidad", confiesa, y empezó a estudiar farmacia. "Déjalo que estudie", le dijo el jefe de su padre, y le dejó. Y así fue como el banquero que estuvo a punto de ser, se convirtió en farmacéutico .

"Hace ocho años me presenté al concurso de farmacia de Andalucía", explica José Antonio., "Y salió Cútar", salió ese pequeño pueblo de la Axarquía malagueña con apenas 600 habitantes. "Era cambiar la ciudad por la tranquilidad de una pequeña localidad".

Al llegar lo primero en lo que se fijó fue que no había banco. "No había ni cajeros, ni banco, ni nada", explica el farmacéutico. Así que intentó convertirse en un asesor financiero de algún banco para ayudar a los vecinos, pero no lo consiguió.