La Fiscalía también recurre el auto del juez Piñar en el que se rechaza dejar en libertad a Juana Rivas

"No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento, no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno", subraya.