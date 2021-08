Fuente Tójar corta el agua de noche a 19 vecinos que consumían 25.000 litros diarios, diez veces más que la media

Marifé Muñoz, alcaldesa de Fuente Tójar (Córdoba), no tendrá síndrome posvacacional este año; porque no ha tenido vacaciones. Lleva desde principios de verano trabajando “a destajo” en la delicada situación que su localidad atraviesa: no hay agua y existe el riesgo de sufrir una medida. Su municipio es noticia porque ha tenido que cortar el agua por la noche a unos vecinos que consumían 25.000 litros al día.