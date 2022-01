Denuncian el "uso frívolo" de Blas Infante con gorro de Papá Noel en un 'christmas' de Defender Andalucía

"Nos consta que en ambas organizaciones hay personas que no están conformes con la posición que en este tema han tomado los responsables de ellas, quizá ya aquejados de nerviosismo preelectoral o agobiados por los resultados que les adelantan las encuestas. No todo vale para intentar hacerse notar y visibilizarse. Y menos, ser irrespetuosos con los símbolos de Andalucía. Creemos que se equivocan porque están tirando piedras sobre su propio tejado. Que no se den cuenta de ello y rectifiquen solo reflejaría un grave déficit de análisis y la confusión propia de los neoconversos (al andalucismo, no a la política)", concluye la nota de la Fundación.