La nao 'Victoria' recuerda su primera vuelta al mundo en un cuento infantil

“Mi historia comienza en los bosques del norte, donde mi tronco se hizo con los años fuerte y orgulloso roble, anclado a la tierra. Yo no conocía el mar, el océano era para mí un ruido lejano y los vientos, aire sin nombre y silbidos extraños. Un día el hacha y el serrucho me arrancaron del bosque . Tuve muchísimo miedo, temí convertirme en astilla, leña o ceniza en el fuego de una cocina.

Pero, al parecer, no era ese mi destino. Me llevaron a una playa, donde sabias manos esculpieron mi tronco, respetaron mi alma y, pieza a pieza, construyeron sobre mí una hermosa nave de leyenda. Me dieron alas y aprendí a navegar. Durante años surqué los mares y me gané el respeto del marino. Aprendí que cada viento tiene su nombre y su carácter y que para andar por la mar hay que hablar con ellos y entender sus silbidos.