El Gobierno andaluz da por rotas las negociaciones con el PSOE sobre los presupuestos

Juan Marín, vicepresidente de la Junta, defiende la negociación con Vox

También se han tratados los fondos europeos "Next Generation" y la sequía

El Gobierno andaluz ha dado por rotas las negociaciones presupuestarias con el PSOE y defiende la negociación con Vox. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido hoy tras la rueda de prensa del consejo de Gobierno la necesidad de no imponer líneas rojas. “Si no hay presupuesto se prorrogará, pero no habrá adelanto electoral. Si Vox piensa que no apoyando provoca un adelanto, se equivoca” ha sentenciado.

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta ha pedido al Gobierno de España que "no tome más el pelo" a las comunidades autónomas en relación a la gestión de los fondos europeos 'Next Generation'. Ha afirmado que no han existido "criterios objetivos en la distribución" de los fondos entre las regiones después de que el Ejecutivo central decidiera no aplicar los criterios que fijó la UE para el reparto.

"Que no nos tomen más el pelo: si quieren que participemos, que nos lo digan, y si no quieren, que le expliquen a los andaluces y al resto de comunidades autónomas cómo País Vasco, Cataluña y sus socios van a verse beneficiados de la distribución de esos fondos, y a los demás nos quieren contentar con tres proyectitos" ha dicho Marín.

El Gobierno andaluz no descarta nuevas restricciones si no llegan las lluvias a Andalucía. Ante la situación de sequía, el vicepresidente del gobierno Juan Marín ha señalado que la previsión está en marcha, junto a una campaña para que la ciudadanía tenga conciencia del uso del agua. Afirma que actualmente la cuenca del Guadalquivir ya tiene restricciones en el regadío y tiene la esperanza de que las lluvias que se esperan este fin de semana palie la situación. Aunque señala que en el caso de que no exista esa recuperación y no lleguen precipitaciones habrá que aumentar las restricciones.