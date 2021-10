El Gran Poder visitará la residencia de Carmen en Sevilla: “Estoy muy nerviosa, no me lo creo"

Está nerviosa, leyendo un libro para distraer la mente y explica que siente como una “cosa en el pecho”, que la tiene inquieta. Desde que se enteró que el Gran Poder de Sevilla llegaría hasta su residencia el próximo sábado no está tranquila. “Qué alegría tan grande, él ha sido el señor de mi casa desde hace muchas generaciones”, cuenta emocionada a NIUS Carmen Guisado, de 83 años.

La cita que la mantiene nerviosa está prevista para las 11:15 de la mañana del sábado 23 de octubre. Para esa hora, Carmen, entregará a la imagen un ramo de flores. “No me siento digna de algo tan inmenso”, confiesa. Está emocionada por lo que va a vivir y así lo deja saber.

Dice que “algo tan grande”, como es que el Gran Poder llegue a la puerta de donde una vive, no tiene explicación alguna, aunque confiesa que le parece como un regalo de su difunto marido. Murió hace 22 años de un cáncer de colon y, desde entonces, no hay día que no se acuerde de él. “Era una buenísima persona y muy devoto”, dice Carmen.