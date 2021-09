Una granadina busca al dueño de una foto de carnet muy antigua: "Me dio penilla"

Podía haberla dejado en el suelo. Podía haber pasado de ella como hacía el resto de viandantes. Pero no lo hizo. Volvió sobre sus pasos y se agachó para recogerla. “La vi y seguí mi camino, pero algo me ha hecho dar la vuelta”, relataba en un tuit la protagonista de esta historia.

María cuenta a NIUS que iba caminando por la Gran Vía de Granada el martes 7 de septiembre, “de camino al trabajo, con prisa”. Pero al pasar por una parada de autobús, “me fijé en la pequeña foto del suelo. Me quedé mirando unos segundos porque me llamó la atención ver que era en blanco y negro ”.

Reconoce que primero dudó si cogerla o no, por lo que continuó andando. Luego, se dio la vuelta: “Me dio penilla, todos pasaban por encima de ella, ya que por ahí pasa siempre muchísima gente”. Después, en lo que no dudó fue en hacerle precisamente una foto para compartirla en su cuenta de Twitter, con la esperanza de que aparezca su propietario.