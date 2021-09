Juan José Granados, mando de la Operación Cumbre Vieja de SAMU Sevilla: "Estamos preparados para todo"

Lunes 20 de septiembre. 9:00 de la mañana. Suena el teléfono: “Juanjo, te vas de mando con el contingente que sale a La Palma. El avión sale en tres horas”. Así se comunica que vas a dirigir la Operación Cumbre Vieja de la delegación del SAMU de Sevilla. Al menos, eso fue lo que le dijeron a Juan José Granados. Bastó con dos frases, porque los minutos vuelan y no hay tiempo que perder . Lo justo para ir a casa, hacer la maleta de memoria y dirigirse al aeropuerto.

El ambiente que se respira en la costa suroeste de la isla es de incertidumbre. Ya se sabe. Incertidumbre por todo: “Imagínate cómo están [los afectados]. Cuando el río de lava va entrando por tu casa o tu finca no puedes hacer nada por pararlo. Y cuando se enfríe, no podrás hacer nada para retirarlo porque estará protegido. Hay gente que lo ha perdido todo, otra que lo está perdido y, los que más, personas que están sufriendo mucho de pensar que también pueden perder sus casas en los próximos días”, cuenta Juan José. Su contingente está listo para atender cualquier catástrofe natural – compañeros suyos estuvieron en Haití –, pero en esta no hay víctimas. El equipo ha tenido que volcar todos sus esfuerzos en dar apoyo logístico y psicológico a los afectados.