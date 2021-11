La madre del niño que la Guardia Civil salvó de asfixiarse en Huelva: "Nunca podré agradecérselo lo suficiente"

Con lágrimas en los ojos Ainhoa ha recordado lo que pasó aquel día. "Era Halloween. Mi hijo quería comer chucherías pero yo quería que comiera verdura". Ainhoa se ríe, porque hasta aquí la historia es un día normal en cualquier familia con niños. "Entonces se comió el caramelo y luego intentó tragárselo para que yo no lo viera". Y así fue. Ainhoa no lo vio hasta que su propio hijo de seis años le dijo "Mamá me estoy asfixiando".