La pelea por 3.000 euros de comisión en la compra de un piso en Cádiz termina en el Constitucional

Pasan los días y la inmobiliaria no recibe respuesta del comprador. Podría pensar que no le ha interesado, pero pronto descubre que la venta se ha hecho entre los particulares y no a través de la inmobiliaria. “Al parecer comprador y vendedor se conocían y se dieron cuenta en la visita”, explica Pedro Aparicio, que inmediatamente pone el caso en manos de sus abogados.

Instalado ya en su nueva casa, el comprador sigue sin estar dispuesto a pagar la comisión y apela a la Audiencia Provincial. “La inmobiliaria no hizo más que enseñarle un piso”, resume su abogado y reclama que la agencia no prestó ningún servicio efectivo en el desarrollo de la compraventa. Además pide que no se tuviera en cuenta la hoja de visitas o nota de encargo al no tener plazo de vigencia ni haberse firmado anteriormente un contrato entre la inmobiliaria y el comprador.