La intriga de los vecinos de Nerva por saber quién es el ganador de los más de 26 millones de euros

Cruzan las miradas, sonríen, se saludan y todos se hacen las mismas preguntas… ¿Has comprobado tu boleto? ¿Te ha tocado a ti? ¿Quién es el nuevo millonario? Por el momento, el afortunado que compró el boleto guarda silencio. “Es un premio muy serio como para no tener la cabeza amueblada” , dice a NIUS Mari Angeles Casado, propietaria del estanco de la calle Lepanto, en el pueblo onubense de Nerva, de dónde ha salido el gran premio.

"Ojalá le haya tocado a alguien que lo necesite, porque muchos vecinos lo han pasado realmente mal, y la pandemia ha sido aún peor" , relata a NIUS Jose Antonio Ayala, alcalde del municipio. También tiene la curiosidad por conocer al ganador y darle su merecida enhorabuena. “Es un disparate, mucho dinero”, dice un vecino de Nerva, que se alegra de la noticia mientras asegura que sabía que él no era porque esta semana no jugó.

Mientras, en la calle Lepanto, en la puerta del estanco de Mari Ángeles que regenta desde 1965, ya cuelga el cartel del último premio. Si ya de por sí, es un negocio concurrido, hoy no dan abasto. Entre el teléfono y los vecinos que se acercan para comentar lo mismo: “¿Quién se lo ha llevado?”, dice que preguntan. “No tenemos ni idea”, cuenta a NIUS. “Estamos muy contentos, esperemos que lo disfrute y que sea prudente… es mucho dinero”, confiesa con la preocupación que también trae este tipo de premios tan grandes.

“Yo no soy, yo no soy, me toca seguir trabajando”, dice nada más responder el teléfono otro vecino del pueblo con mucha risa. “Me da mucha alegría que haya tocado tan cerca, aunque seguimos sin saber quien es”, confiesa. Hay mucha intriga también en una de las farmacias. Desde que abrieron sus puertas esta mañana es el monotema: “Estamos a la expectativa por saber a quién le ha cambiado la vida”, relata con tono alegre.