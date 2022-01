Israel, agredido en la pelea entre el Guadalcacín y el Bollullos: "Me duelen más las imágenes que los golpes"

Por la cabeza de Israel Domínguez no dejan de pasar las imágenes del último partido. Pero no las jugadas ni los goles, si no los golpes con los que acabó el encuentro entre el Guadalcacín y el Bollullos, del que Israel es delegado de campo. "Todo empezó con un forcejeo entre dos jugadores que ellos mismos arreglaron", asegura Israel, pero lejos de acabar aquello era solo el principio.