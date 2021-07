El hojalatero que vende al mundo los coches de lujo que soñó de niño: "Sólo tenía mi martillo e imaginación"

Siempre en el taller de su padre, un emprendedor que fue calderero, cervecero y hasta fabricante de hielo... y desde todas sus profesiones se convirtió en un referente para Juan que le acompañaba en cada viaje de trabajo. "Me gustaba sobre todo ir a Granada, me enamoré de Granada y se convirtió en otra obsesión", explica Juan.

Entre Granada y los coches se encontraba el sueño de Juan cuando Tarrasa se cruzó en su camino. Su familia decidió hacer el viaje que otros familiares habían hecho antes a Cataluña en busca de un futuro mejor. Con 15 años Juan se pone a buscar trabajo. Quería esquivar cualquier empleo que no tuviera que ver con las cuatro ruedas y así llegó a un polígono donde "un sonido me puso los pelos de punta", recuerda Juan. Eran martillazos sobre chapa para construir cabinas de camiones. Allí mismo le hicieron una prueba. Tenía que fabricar una puerta de camión y no solo la superó, impresionó a los dueños que enseguida le contrataron. 250 pesetas a la semana y una escuela donde aprendió todo lo que aún no sabía sobre la fabricación de coches.