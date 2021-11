Marín descarta adelanto electoral en Andalucía: "Sánchez estuvo tres años con los presupuestos de Montoro"

Su número dos, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín , ha negado la mayor. "No vamos a adelantar las elecciones", ha asegurado en una entrevista en TVE. "Este gobierno empezó en minoría y así llevamos tres años y nos falta un ade legislatura", ha añadido.

Marín es consciente que el año que les queda de legislatura "no va a ser fácil", pero ellos seguirán "negociando con la oposición para llegar a acuerdos puntuales".

Al vicepresidente andaluz no le sorprendió el voto en contra de Vox a las cuentas presentadas por el gobierno del popular Juan Manuel Moreno. "Era imposible que saliera, Vox está en elecciones", ha asegurado.

No solo Marín, el propio presidente andaluz ya descartó ayer el adelanto electoral. Para Moreno Bonilla "el único motivo sería que el Parlamento bloqueara al Gobierno andaluz y no lo ha hecho", aunque admite que el 'no' a sus presupuestos es "un comienzo de bloqueo".