Se filtra un audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía: "Sería estúpido aprobar el Presupuesto en año electoral"

"¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un Presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido”, se oye decir al vicepresidente, “ningún Gobierno aprueba Presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más". Según ha confirmado el propio Marín, la filtración procede de una reunión interna de trabajo del grupo de Ciudadanos celebrado durante el pasado mes de junio.